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Дальнее зарубежье 23.12.2020 18:39

Служба здравоохранения Британии советует премьеру отложить окончательный выход из ЕС на месяц

Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала премьер-министра страны Бориса Джонсона отложить окончательный выход из ЕС еще на месяц, потому что это может плохо сказаться на здоровье пациентов во время кризиса COVID-19, сообщает газета Guardian.

"Тема работы Национальной службы здравоохранения, возможно, и не рассматривается за столом переговоров по Brexit, но разрушительные волны от отсутствия соглашения с ЕС могут сильно ударить по нашей способности работать... С учетом, что мы в нескольких днях от "пропасти", мы призываем вас продлить переходный период на месяц", - говорится письме конфедерации национальной службы здравоохранения.

По мнению авторов письма, дополнительный месяц "позволит Национальной службе здравоохранения продолжить фокусироваться на борьбе с пандемии, не имя дело с разрушительными последствиями в результате выхода без соглашения".

Если Великобритания 1 января окончательно выйдет из ЕС без соглашения о дальнейших отношениях, британскому здравоохранению придется провести существенные корректировки в короткое время из-за введения новых правил и руководств.

Представитель британского правительства, в свою очередь, заявил, что система здравоохранения после завершения переходного периода сможет работать без каких бы то ни было проблем.

В Великобритании ранее обнаружили новый штамм коронавируса. По информации британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]