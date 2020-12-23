ЕС выделит Армении грант в 24 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейский союз предоставит Армении грант в размере 24 млн евро в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает миссия ЕС в Ереване.

"ЕС уведомил правительство Армении о предоставлении гранта в размере 24 млн евро для оказания содействия в борьбе с коронавирусом. Решение ЕС принято в результате разработки "Программы среднесрочного социально-экономического восстановления", предусмотренной в рамках "Договора о противоборстве с COVID-19", подписанного между ЕС и правительством Республики Армения, а также положительной оценки прогресса реформ макроэкономической стабильности, управления государственными финансами и прозрачности государственного бюджета",- говорится в сообщении в среду.

Этот новый грант на сумму 24 млн евро является составной частью помощи ЕС в размере 92 млн евро, направленной для оказания содействия Армении в борьбе с COVID-19 и укрепление экономического и финансового состояния.

Отмечается, что объявленный грант является дополнением к предоставленному в прошлом месяце в размере 35,6 млн евро, открыв дополнительное фискальное пространство для осуществления здравоохранительных и антикризисных мероприятий правительства, направленных на поддержку уязвимых групп и предприятий, пострадавших в результате эпидемии COVID-19.