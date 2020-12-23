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Регион 23.12.2020 19:32

ЕС выделит Армении грант в 24 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейский союз предоставит Армении грант в размере 24 млн евро в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает миссия ЕС в Ереване.

"ЕС уведомил правительство Армении о предоставлении гранта в размере 24 млн евро для оказания содействия в борьбе с коронавирусом. Решение ЕС принято в результате разработки "Программы среднесрочного социально-экономического восстановления", предусмотренной в рамках "Договора о противоборстве с COVID-19", подписанного между ЕС и правительством Республики Армения, а также положительной оценки прогресса реформ макроэкономической стабильности, управления государственными финансами и прозрачности государственного бюджета",- говорится в сообщении в среду.

Этот новый грант на сумму 24 млн евро является составной частью помощи ЕС в размере 92 млн евро, направленной для оказания содействия Армении в борьбе с COVID-19 и укрепление экономического и финансового состояния.

Отмечается, что объявленный грант является дополнением к предоставленному в прошлом месяце в размере 35,6 млн евро, открыв дополнительное фискальное пространство для осуществления здравоохранительных и антикризисных мероприятий правительства, направленных на поддержку уязвимых групп и предприятий, пострадавших в результате эпидемии COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, ГРАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]