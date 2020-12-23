В Нидерландах заподозрили иностранные спецслужбы в причастности к кибератаке на агентство по лекарствам ЕС

За кибератакой на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), по итогам которой хакерам, предположительно, удалось похитить информацию о вакцинах компаний Pfizer/BioNTech и Moderna в начале декабря, могли стоять сотрудники разведслужбы иностранного государства, сообщают агентство ЭФЭ и нидерландские СМИ со ссылкой на информированные источники.
По данным источников в Нидерландах, где базируется агентство, организаторов кибератаки интересовала информация о работе вакцин, их безопасности и производстве, а также - о процедурах авторизации и о лицах, участвовавших в исследовании вакцин. Информацию о людях, участвовавших в тестировании, им получить не удалось, хотя они и добились доступа к некоторым документам, отмечается в сообщении.
В технических службах агентства осознали, что подвергаются хакерской атаке, когда заметили, что кто-то входит в систему под именем сотрудника, но в нерабочее время. Кроме того, эксперты полагают, что эта кибератака не была случайной, и это не работа обычных хакеров, а скорее - работа спецслужб некоего государства. Какого именно государства, не сообщается. Также специалистам неясно, как хакером удалось пройти через двухэтапную проверку личности при входе в систему.
Агентство сообщило об атаке в начале декабря. О том, кто может стоять за кибератакой, в EMA не уточняли.
Наказаны ряд должностных лиц, допустивших халатность в вопросе обеспечения военнослужащих на освобожденных территориях - Минобороны
Мирзиёев рассчитывает вывести двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном на «новый уровень»
Зеленский поздравил Алиева с днем рождения, пригласил посетить Украину с визитом «при первой возможности»
Правительство утвердило финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью $400 млн
Китай в январе-ноябре увеличил выработку электроэнергии на 2%
Китай в ноябре увеличил добычу нефти на 1,2%, газа - на 11,8%
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии за неделю сократилось на 14% - Минздрав
Кабмин Азербайджана принял решение о единовременной выплате в размере 190 манатов безработным
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 208 тыс. человек, суточный прирост незначительно увеличился
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности