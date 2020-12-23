В Нидерландах заподозрили иностранные спецслужбы в причастности к кибератаке на агентство по лекарствам ЕС

За кибератакой на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), по итогам которой хакерам, предположительно, удалось похитить информацию о вакцинах компаний Pfizer/BioNTech и Moderna в начале декабря, могли стоять сотрудники разведслужбы иностранного государства, сообщают агентство ЭФЭ и нидерландские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По данным источников в Нидерландах, где базируется агентство, организаторов кибератаки интересовала информация о работе вакцин, их безопасности и производстве, а также - о процедурах авторизации и о лицах, участвовавших в исследовании вакцин. Информацию о людях, участвовавших в тестировании, им получить не удалось, хотя они и добились доступа к некоторым документам, отмечается в сообщении.

В технических службах агентства осознали, что подвергаются хакерской атаке, когда заметили, что кто-то входит в систему под именем сотрудника, но в нерабочее время. Кроме того, эксперты полагают, что эта кибератака не была случайной, и это не работа обычных хакеров, а скорее - работа спецслужб некоего государства. Какого именно государства, не сообщается. Также специалистам неясно, как хакером удалось пройти через двухэтапную проверку личности при входе в систему.

Агентство сообщило об атаке в начале декабря. О том, кто может стоять за кибератакой, в EMA не уточняли.