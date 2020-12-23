Более 20% экспорта Азербайджана в январе-сентябре обеспечили резиденты промпарков

Число резидентов в промышленных парках Азербайджана достигло 50, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
В министерстве также сообщили, что инвестиционный портфель резидентов в настоящее время составляет $3,8 млрд.
«По итогам 9 месяцев текущего года 10,6% всей производимой ненефтяной продукции пришлось на резидентов промышленных парков Азербайджана, а их доля в экспорте составила 20,3%», - сказали в министерстве.
В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.
Б.Рустамбеков
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