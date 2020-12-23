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Бизнес и законодательство 23.12.2020 16:20

Более 20% экспорта Азербайджана в январе-сентябре обеспечили резиденты промпарков

Число резидентов в промышленных парках Азербайджана достигло 50, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

В министерстве также сообщили, что инвестиционный портфель резидентов в настоящее время составляет $3,8 млрд.

«По итогам 9 месяцев текущего года 10,6% всей производимой ненефтяной продукции пришлось на резидентов промышленных парков Азербайджана, а их доля в экспорте составила 20,3%», - сказали в министерстве.

В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРОМПАРКИ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]