Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”. Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, погибших в войне за территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

Он отметил, что по итогам года премия была вручена компаниям, внесшим особый вклад в развитие экономики Азербайджана и стран Каспийско-Черноморского региона в период пандемии COVID-19.

«Номинанты были определены на основе опроса, проведенного между менеджерами высшего и среднего звена более 1500 компаний», - Т.Алиев добавил.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, руководители государственных структур, министерств, компаний-членов Caspian Energy Club.

В номинации «За вклад в развитие диалога бизнеса и власти» премия была вручена министру труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахилу Бабаеву, заместителю министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Эльмиру Велизаде, заместителю председателя Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Джаваду Гасымову, председателю правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхану Мамедову и начальнику Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вюсалу Гусейнову.

Затем премия “Caspian Business Award 2020” была присуждена ПО Азеригаз в номинации «газовый поставшик года», ОАО Азеришиг в номинации «энергетическая компания года», «Gazelli Group» в номинации «местный производитель товаров косметики», «ASE Asia AFRIKA» в номинации «транспортная компания года», «Azerchay» – «компания года о производству чайной продукции», «Azpetrol Ltd» в номинации «сеть автозаправочных станций года», «Debet Safety» в номинации «компания года по производству средств индивидуальной защиты», ООО «Kartaş LTD” в номинации «компания года в производстве строительных материалов», ООО

«Delta Group C.О.» была присуждена премия в номинации «компания года всфере FMCG», а Торговый дом Азербайджана в Республике Казахстан был удостоен премии «за существенный вклад в экспорт азербайджанской продукции на казахстанский рынок».

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес- нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеетофициальные представительства в Грузии и в Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.