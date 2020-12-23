Pfizer и BioNTech поставят США дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса

Компании Pfizer и BioNTech объявили, что согласились поставить властям США еще 100 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили о втором соглашении с администрацией США на поставку дополнительных 100 млн доз вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте Pfizer.

Таким образом, с учетом этого дополнительного соглашения в ближайшее время США могут рассчитывать на 200 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Сроки поставки этих партий ограничены 31 июля 2021 года.

"Правительство США заплатит $1,95 млрд за дополнительные 100 млн доз", - поясняют в Pfizer.

На прошлой неделе в США началась массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и Biontech, а с этого понедельника прививку можно сделать и разработкой компании Moderna.

Всего в США за время пандемии выявили свыше 18 млн заражений COVID-19, более 330 тыс. инфицированных скончались.