Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 208 тыс. человек, суточный прирост незначительно увеличился

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 334 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 208,211 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 284 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 46 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 340.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 151,660 тыс. человек (+4 461 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 54 тыс. 211 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 599 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 102,957 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде