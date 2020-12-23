Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 208 тыс. человек, суточный прирост незначительно увеличился

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 334 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 208,211 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 284 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 46 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 340.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 151,660 тыс. человек (+4 461 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 54 тыс. 211 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 599 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 102,957 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Наказаны ряд должностных лиц, допустивших халатность в вопросе обеспечения военнослужащих на освобожденных территориях - Минобороны
Мирзиёев рассчитывает вывести двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном на «новый уровень»
Зеленский поздравил Алиева с днем рождения, пригласил посетить Украину с визитом «при первой возможности»
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $50,7 за баррель
Путин: в трансграничном углеродном регулировании Евросоюза есть элемент нечестной конкуренции
Новое нефтяное открытие на концессии Meleiha в Египте с участием ЛУКОЙЛа увеличит добычу проекта
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЕС выделит Армении грант в 24 млн евро на борьбу с коронавирусом
Служба здравоохранения Британии советует премьеру отложить окончательный выход из ЕС на месяц
Сербия в четверг начнет вакцинацию населения от COVID-19 препаратом Pfizer
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности