Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0224 GBR   2.279 TRY   0.2222

Цена на нефть

22.12 $/bbl   WTI 47.02 -0.95 Brent 50.08 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.12.2020 17:30

Армянского оппозиционера задержали за призыв к убийству Пашиняна

В Армении задержан глава оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян, по подозрению в публичных призывах к насилию, сообщил в среду Следственный комитет Армении.

"Выяснилось, что в видеозаписи "Тому, кто пристрелит Никола, нужно присудить звание национального героя или выдать миллион долларов в качестве премии", опубликованной на сайте Youtube, глава партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян из-за политических и иных взглядов во время пресс-конференции публично призвал к насилию против премьер-министра Армении", - говорится в сообщении.

Исагулян задержан по части 1 статьи 262.2 Уголовного кодекса Армении (публичные призывы к насилию в отношении лица или группы лиц по признаку пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических характеристик, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежащих к национальному меньшинству. по мотивам собственности, рождения, инвалидности, возраста или других личных или социальных обстоятельств публичное оправдание или пропаганда такого насилия).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в подготовке убийства Пашиняна Пашинян заверил посла Грузии в намерении сохранять на посту премьера Армении дружеские двусторонние отношения, заявляют в Тбилиси Оппозиционер Пашинян считает возможным проведение в течение двух месяцев внеочередных парламентских выборов Лидер протестов в Армении обсудил с президентом страны внутриполитическую ситуацию И.о. премьера Армении отклонил предложение оппозиционера Пашиняна о переговорах Оппозиционер Пашинян обещает ослабить "суперполномочия" премьера в случае своего избрания главой правительства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]