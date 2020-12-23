Русснефть планирует в 2021г увеличить добычу нефти на 2% - до 6,5 млн т, инвестиции в 20 млрд руб.

"Русснефть"планирует в 2021 году увеличить добычу нефти примерно на 2% - до 6,5 млн тонн.

"НК "Русснефть" в 2021 году планирует добыть 6,5 млн тонн нефти. В текущем году по оперативным данным уровень добычи составит 6,38 млн тонн нефти, что соответствует условиям исполнения соглашения ОПЕК+", - говорится в сообщении компании.

Бизнес-план "Русснефти" на 2021 год предполагает освоение капитальных вложений на уровне 20 млрд рублей, что позволит построить около 110 скважин, наибольшее число которых придется на Варьеганский блок и Верхне-Шапшинское месторождение.

"Русснефть" также рассчитывает приступить к строительству инфраструктуры на Восточно-Каменном участке недр, запасы которого оцениваются в 60 млн тонн.

Программа инвестиционных вложений в текущем году была сокращена на 30%, отмечает компания. При этом, основная часть средств была направлена на программу бурения. В 2020 году на месторождениях компании введены в эксплуатацию 83 новые нефтяные скважины.

По предварительной оценке, показатель EBITDA по итогам 2020 года составит порядка 26 млрд рублей, что превысит ожидания компании на начало текущего года после стремительного обрушения цен на нефть.