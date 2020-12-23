Нефть уверенно дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $50,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета Минэнерго США.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $50,7 за баррель, что на $0,54 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,63 за баррель, что на $0,61 (1,3%) выше уровня предыдущих торгов.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.
Однако данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.
Ранее в ходе торгов нефть дешевела на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть.
Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией.
В то же время, в Брюсселе заявили, что граждане ЕС и Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин.
Франция со среды разрешила въезд из Великобритании французских граждан, граждан ЕС и третьих стран, являющихся резидентами Франции, при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Тем временем президент Дональд Трамп заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс США внес поправки в новый пакет бюджетных стимулов и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. Конгресс в понедельник принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд. Он предусматривает выплаты до $600 для взрослых и детей.
"Дальнейшая задержка в поступлении средств стимулирования может помещать и так слабому экономическому восстановлению и ухудшить перспективы энергетического спроса", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.
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