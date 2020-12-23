Кабмин Азербайджана принял решение о единовременной выплате в размере 190 манатов безработным

Постановлением кабинета министров Азербайджана в связи с ужесточением карантинного режима с 14 декабря по 18 января 2021 года в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации жителям будет оказана единовременная социальная выплата в размере 190 манатов.
Как ранее заявлял заместитель министра труда и соцзащиты населения Анар Керимов, власти Азербайджана в ближайшие дни начнут процесс единовременных соцвыплат для безработных в размере 190 манат.
«У нас вновь период жесткого карантина из-за коронавируса, в результате чего 600 тыс. граждан остались без заработка и нуждаются в помощи. На эти цели будут выделены около 120 млн манатов”, - отметил Керимов.
Как сообщалось ранее, решением Кабмина Азербайджана действующий в стране специальный карантинный режим из-за коронавируса COVID-19 продлен до 31 января 2021 года.
При этом с 00:00 14 декабря до 00:00 18 января 2021 года действует жесткий карантинный режим, при котором въезд и выезд в ряд городов и районов закрыт.
В связи с ужесточением карантина, власти Азербайджана возобновят выдачу единовременных выплат 600 тыс. человек в размере 190 манатов (около $112). Компенсации будут выдаваться тем лицам, кто ранее уже получал госпомощь.
Б.Рустамбеков
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