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Социум 23.12.2020 21:18

Кабмин Азербайджана принял решение о единовременной выплате в размере 190 манатов безработным

Постановлением кабинета министров Азербайджана в связи с ужесточением карантинного режима с 14 декабря по 18 января 2021 года в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации жителям будет оказана единовременная социальная выплата в размере 190 манатов.

Как ранее заявлял заместитель министра труда и соцзащиты населения Анар Керимов, власти Азербайджана в ближайшие дни начнут процесс единовременных соцвыплат для безработных в размере 190 манат.

«У нас вновь период жесткого карантина из-за коронавируса, в результате чего 600 тыс. граждан остались без заработка и нуждаются в помощи. На эти цели будут выделены около 120 млн манатов”, - отметил Керимов.

Как сообщалось ранее, решением Кабмина Азербайджана действующий в стране специальный карантинный режим из-за коронавируса COVID-19 продлен до 31 января 2021 года.

При этом с 00:00 14 декабря до 00:00 18 января 2021 года действует жесткий карантинный режим, при котором въезд и выезд в ряд городов и районов закрыт.

В связи с ужесточением карантина, власти Азербайджана возобновят выдачу единовременных выплат 600 тыс. человек в размере 190 манатов (около $112). Компенсации будут выдаваться тем лицам, кто ранее уже получал госпомощь.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, РЕЖИМ, СОЦВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]