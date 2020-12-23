Россельхознадзор с 24 декабря снимает запрет на поставки томатов с 12 предприятий Азербайджана, сообщил журналистам заместитель руководителя службы Антон Кармазин.

По его словам, поставки разрешаются с предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не была выявлена южноамериканская томатная моль.

"Решение принято по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана, поставки будут идти под гарантии агентства", - уточнил замруководителя Россельхознадзора.

Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Азербайджана с 10 декабря из-за обнаружения в них южноамериканской томатной моли.

В ходе состоявшихся затем переговоров обсуждался вопрос о регионализации поставок, то есть о возе продукции из регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Азербайджан является лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз составил 171 тыс. тонн на $190 млн. Его доля в общем объеме импорта томатов в РФ в этом году достигла 38%.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, в 2019 году Азербайджан экспортировал в РФ 172,3 тыс. тонн томатов из общего объема в 558,5 тыс. тонн.