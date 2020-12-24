В Италии за время пандемии скончались более 70 тыс. человек с COVID-19, это самый высокий показатель в Европе

В Италии число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 с начала эпидемии превысило отметку в 70 тыс., сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на данные итальянского Минздрава.
Таким образом, Италия стала пятой страной, где число смертей преодолело данную отметку: по обновленным данным оно составляет 70 395. Кроме того, показатели смертности Италии являются самыми высокими среди стран Европы.
За последние 24 часа в стране зарегистрировали 553 случая смерти людей с COVID-19, что немного ниже показателя во вторник (628). Суточный показатель новых случаев коронавируса составил 14 522, что, напротив, выше прироста за вторник (13 318).
Всего в больницах Италии находятся 24 546 пациентов с COVID-19. В палаты интенсивной терапии в среду поступили 216 заболевших.
Всего в Италии с начала пандемии выявили свыше 1,9 млн случаев коронавируса.
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