Прямой вооруженный конфликт США с Ираном маловероятен - генерал

Повышенный риск иранской угрозы интересам Соединенных штатов на Ближнем Востоке сохраняется, однако вероятность прямого вооруженного конфликта в ближайшее время маловероятна, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.

"Я считаю, что мы продолжаем находиться в периоде повышенного риска, - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Но хочу подчеркнуть ключевой момент, что мы не намерены идти на эскалацию. Мы не собираемся воевать с Ираном".

Между тем Центральное командование в понедельник сообщило, что ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Кроме того, по данным арабских источников, в Персидский залив также направляется израильская подводная лодка с крылатыми ракетами.

Представители Пентагона не исключают, что Иран и поддерживаемые им военизированные формирования в регионе в ближайшее время могут предпринять силовые меры для того, чтобы отомстить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января в Багдаде в результате удара американского беспилотника.