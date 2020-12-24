Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0717 RUR   0.0224 GBR   2.279 TRY   0.2222

Цена на нефть

23.12 $/bbl   WTI 48.12 1.10 Brent 51.20 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.12.2020 02:12

Прямой вооруженный конфликт США с Ираном маловероятен - генерал

Повышенный риск иранской угрозы интересам Соединенных штатов на Ближнем Востоке сохраняется, однако вероятность прямого вооруженного конфликта в ближайшее время маловероятна, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.

"Я считаю, что мы продолжаем находиться в периоде повышенного риска, - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Но хочу подчеркнуть ключевой момент, что мы не намерены идти на эскалацию. Мы не собираемся воевать с Ираном".

Между тем Центральное командование в понедельник сообщило, что ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Кроме того, по данным арабских источников, в Персидский залив также направляется израильская подводная лодка с крылатыми ракетами.

Представители Пентагона не исключают, что Иран и поддерживаемые им военизированные формирования в регионе в ближайшее время могут предпринять силовые меры для того, чтобы отомстить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января в Багдаде в результате удара американского беспилотника.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАН, КОНФЛИКТ


Похожие новости


Байден рассматривает кандидатуру отставного генерала Остина на пост шефа Пентагона Пентагон намерен вести войны так, чтобы не расстраивать военных подрядчиков - Трамп США должны быть готовы к соперничеству с РФ и КНР по всему миру - шеф Пентагона Пентагон официально подтвердил вывод части войск из Афганистана Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона США могут достаточно быстро подготовить ядерное испытание, если этого потребует президент - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]