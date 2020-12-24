Спецслужбы США И Великобритании помогли Колумбии выявить предполагаемых российских разведчиков

Колумбийские спецслужбы заподозрили двух российских дипломатов в сборе разведданных, когда получили информацию от коллег из США и Великобритании, пишет в среду газета "Тьемпо".

"Десятки отправленных зашифрованных сообщений из Колумбии в Москву привлекли внимание сотрудников британских и американских спецслужб", - отмечает это колумбийское издание.

Расследование началось в Колумбии в 2017 году. "Это совпало с изменениями в посольстве РФ в Боготе", - пишет газета. По ее информации, именно тогда в Колумбию из России прибыла дополнительная группа сотрудников посольства. Предполагается, что их целью был именно сбор разведданных.

В итоге расследование позволило выявить двух человек, которые, по данным Боготы, работали на российскую разведку.

В статье говорится, что "переданные британскими и американскими разведслужбами данные сыграли ключевую роль для дальнейших дипломатических демаршей Боготы".

В прошлые годы, как отмечает "Тьемпо" со ссылку на источник в колумбийских разведслужбах, сбор информации о Колумбии велся Россией из соседней Венесуэлы, а не непосредственно с колумбийской территории.

Накануне стало известно, что власти Колумбии выдворили со своей территории двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса позднее подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов, сообщала газета "Тьемпо". "8 декабря нашу территорию покинули двое граждан России, работавшие в посольстве РФ в Колумбии", - заявил он.

В среду в МИД РФ заявили, что послу Колумбии в Москве выражен протест в связи с безосновательной высылкой двух российских дипломатов из Боготы

"22 декабря в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбии в Российской Федерации Aльфонсо Лопес Кабальеро, которому был выражен протест в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов Посольства России в Боготе. Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию", - заявили на Смоленской площади.

"Послу заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве", - говорилось в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.