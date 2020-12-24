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Здравоохранение 24.12.2020 09:05

В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19 - эксперт

Новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании, судя по всему, начал распространяться в Ирландии, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на директора Ирландской вирусной лаборатории Киллиана де Гаскуна.

"Предварительные данные позволяют предположить, что новый вариант из Великобритании уже циркулирует в Ирландии", - приводит Sky News его слова.

При этом он отметил, что данная разновидность COVID-19, скорее всего, не является единственной причиной роста заболеваемости коронавирусом в Ирландии.

В Ирландии за время пандемии выявили более 82 тыс. заражений COVID-19, свыше 2 тыс. инфицированных скончались. При этом более 23 тыс. ирландцев переболели коронавирусом.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]