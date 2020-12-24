Бахрейн призвал к прекращению разногласий между странами Персидского залива

Высший совет обороны Бахрейна обратился к странам Персидского залива с призывом положить конец региональным спорам - в преддверии саммита стран Персидского залива, запланированного на начало января 2021 года, сообщает в среду новостное агентство Бахрейна BNA.

"Совет подчеркнул важность прекращения региональных конфликтов и споров с помощью мирных средств и в соответствии международными соглашениями и принципами добрососедства для достижения мира, стабильности и процветания для всех жителей региона", - передает BNA.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в составе ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Кувейта и Катара должен собраться на саммит 5 января в Саудовской Аравии.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прервали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду. Пять стран объяснили разрыв дипотношений с Дохой тем, что Катар "поддерживает терроризм", включая террористические группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ИГ (запрещена в РФ), "Братьев-мусульман" (запрещена в РФ). Они также обвинили его в попытках сближения с Ираном - региональным соперником Саудовской Аравии.

Однако ранее в декабре глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что решение этого конфликта - в обозримой перспективе, и вскоре стоит ожидать финальное соглашение по этому вопросу.