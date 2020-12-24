Майя Санду вступит в должность президента Молдавии

Инаугурация нового президента Молдавии Майи Санду состоится в четверг.
Как сообщили "Интерфаксу" в службе протокола МИД Молдавии, церемония инаугурация будет состоять из двух частей. Первая часть, которая начнется в 11.00 (12.00 мск), будет проходить в виде совместного заседания парламента и Конституционного суда. На заседании председатель КС Домника Маноле зачитает решение конституционного суда об утверждении результатов выборов президента, на которых победу одержала Санду. После этого новый президент будет приведена к присяге. Она выступит с речью.
Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью при правительстве Молдавии установила эпидемиологические правила для проведения инаугурации президента. В связи с пандемией коронавируса, церемония будет проведена по сокращенной программе, она продлится менее часа. Количество гостей также ограничено, а зарубежные гости приглашены не были. На церемонию приглашены не более 250 человек.
После этого новый президент возложит цветы к памятнику господаря Штефана чел Маре в центре Кишинева. Затем она отправится в резиденцию президента, где ее встретит бывший президент Игорь Додон. Планируется, что встреча бывшего и нового президента, которые ни разу не общались за последний год (после отставки Санду с поста премьер-министра 14 ноября 2019 года) будет очень короткой и продлится всего несколько минут. После этого Додон и его советники покинут резиденцию президента.
Конституционный суд (КС) 10 декабря утвердил результаты выборов президента Молдавии, на которых победила Санду. Во втором туре голосования она получила 57,72% голосов, а Игорь Додон 42,28%. Срок полномочий Додона истек 23 декабря. Майя Санду станет шестым президентом Республики Молдова и первой женщиной, занимающей пост президента Молдавии.
Майя Григорьевна Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фэлештского района на севере Молдавии. В 1994 году окончила факультет менеджмента Академии экономических знаний Молдавии. В 1998 году окончила магистратуру Академии государственного управления при президенте Молдавии, по специальности "международные отношения". В 2010 году окончила магистратуру Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф.Кеннеди в Кембридже (США).
В декабре 2015 года была инициатором создания и стала председателем партии "Действие и солидарность". В ноябре 2016 году принимала участие в выборах президента. Во втором туре проиграла выборы Додону, уступив с разницей в чуть более 50 тыс. голосов (чуть более трех процентов).
В 2019 году партия "Действие и солидарность" в составе правого блока ACUM прошла в парламент. Санду сыграла важную роль в свержении олигарха Влада Плахотнюка. В июне 2019 года он бежал из страны, а Санду стала премьер-министром Молдавии. В ноябре 2019 года ее правительство было отправлено в отставку.
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