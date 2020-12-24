Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 декабря ЦБА установил 2,0746 манат/1EUR (23 декабря - 2,0717 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 декабря установил 0,0226 манат/1RUB (23 декабря - 0,0224 манат/1RUB).

Н.Аббасова