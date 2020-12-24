Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сал председателем правления компании SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR/ГНКАР), говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана.

"Начиная с декабря, Абдуллаев стал Председателем правления SOCAR Turkiye Enerji и ее дочерних подразделений - Petkim и НПЗ STAR. Вагиф Алиев, занимавший эти должности, теперь станет заместителем председателя правления SOCAR Turkiye и ее дочерних предприятий", - говорится в информации.

По данным SOCAR, наряду с новым назначением Абдуллаев продолжит выполнять свои обязанности на посту президента Госнефтекомпании. Глава SOCAR также является председателем правления TANAP.

"В соответствии с планом развития бизнеса на предстоящие годы SOCAR планирует расширение своей деятельности в Турции", - говорится в информации.

Абдуллаев с 2005 года является президентом SOCAR.

SOCAR Turkiye Enerji создана в конце 2006 года для реализации инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей, нефтехимической сферах и торговле природным газом в Турции. Компания является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. SOCAR Turkiye Enerji в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров. Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

НПЗ STAR мощностью переработки 10 млн тонн нефти в год введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Н.Аббасова