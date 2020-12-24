Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0746 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.2222

Цена на нефть

23.12 $/bbl   WTI 48.12 1.10 Brent 51.20 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.12.2020 14:40

Банки США выплатили штрафы в совокупном объеме $200 млрд за прошедшие 20 лет - доклад

Шесть крупнейших банков США потратили совокупно около $200 млрд за последние 20 лет на выплату штрафов, согласно подсчетам Better Markets.

Доклад независимой организации, основанной в период финансового экономического кризиса 2008 года, касается Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

В нем говорится, что в общей сложности финансовые институты выплатили штрафы в размере $195 млрд с 2000 года, которые были распределены между властями, компаниями, а также клиентами, которым был причинен ущерб в связи с неправомерными действиями банков.

Глава Better Markets Деннис Келлехер сказал, что доклад также указывает на рост случаев ненадлежащего поведения финансовых организаций.

Банки получили 85 основных жалоб за действия в период между 2000 годом и финансовым кризисом и 110 жалоб в период между 2008 и 2012 годами, помимо масштабных соглашений об урегулировании претензий за неправомерную продажу ипотечных облигаций.

При этом еще 204 санкционированных мер были приняты в отношении банков за неправомерные действия, совершенные после 2012 года, следует из данных Better Markets.

По словам Келлехера, речь идет о "масштабных правовых мерах", а не о ситуации, когда "прокуроры штрафуют за каждое небольшое нарушение".

Некоторые случаи, зафиксированные в 2020 году, являются подтверждением того, что банки совершают повторно прошлые ошибки, отметил Келлехер. В том числе он привел в пример банк JPMorgan Chase, который в сентябре согласился выплатить штраф в размере свыше $920 млн для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и госбумагами.

Расследование было вызвано подозрениями, что некоторые трейдеры банка размещали заявки на покупку или продажу, которые изначально не собирались исполнять, для создания ложного представления о заинтересованности в подобной сделке, что могло привести к повышению интереса других участников рынка.

Как сообщалось, размер штрафа для JPMorgan является рекордным за манипуляции такого рода.

В целом банк выплатил свыше $40 млрд для урегулирования претензий за прошедшие 20 лет.

В свою очередь, Bank of America заплатил штрафы в размере $91 млрд для урегулирования 86 дел.

Келлехер также упомянул разбирательство в отношении Goldman Sachs в связи со скандалом вокруг малазийского инвестиционного фонда 1MDB.

Goldman в октябре согласился выплатить штраф в размере более $2,9 млрд для урегулирования претензий со стороны американских и зарубежных регуляторов в связи с ролью в скандале.

Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

В июле Goldman договорился с властями Малайзии об урегулировании претензий на сумму $3,9 млрд. В рамках соглашения Goldman обязался выплатить $2,5 млрд денежными средствами, а также гарантировал возврат активов фонда на сумму не менее $1,4 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БАНКИ, ШТРАФЫ


Похожие новости


Болтон призывает банки не работать с Мадуро Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон снова стал самым высокооплачиваемым банкиром в США Американские сенаторы потребовали от банков информацию о деятельности российских бизнесменов - СМИ США оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 лет Трамп номинировал Рэндала Куорлза на пост зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Трамп собирается сменить одного из ведущих регуляторов банковского сектора США - СМИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]