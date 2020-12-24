Банки США выплатили штрафы в совокупном объеме $200 млрд за прошедшие 20 лет - доклад

Шесть крупнейших банков США потратили совокупно около $200 млрд за последние 20 лет на выплату штрафов, согласно подсчетам Better Markets.
Доклад независимой организации, основанной в период финансового экономического кризиса 2008 года, касается Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.
В нем говорится, что в общей сложности финансовые институты выплатили штрафы в размере $195 млрд с 2000 года, которые были распределены между властями, компаниями, а также клиентами, которым был причинен ущерб в связи с неправомерными действиями банков.
Глава Better Markets Деннис Келлехер сказал, что доклад также указывает на рост случаев ненадлежащего поведения финансовых организаций.
Банки получили 85 основных жалоб за действия в период между 2000 годом и финансовым кризисом и 110 жалоб в период между 2008 и 2012 годами, помимо масштабных соглашений об урегулировании претензий за неправомерную продажу ипотечных облигаций.
При этом еще 204 санкционированных мер были приняты в отношении банков за неправомерные действия, совершенные после 2012 года, следует из данных Better Markets.
По словам Келлехера, речь идет о "масштабных правовых мерах", а не о ситуации, когда "прокуроры штрафуют за каждое небольшое нарушение".
Некоторые случаи, зафиксированные в 2020 году, являются подтверждением того, что банки совершают повторно прошлые ошибки, отметил Келлехер. В том числе он привел в пример банк JPMorgan Chase, который в сентябре согласился выплатить штраф в размере свыше $920 млн для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и госбумагами.
Расследование было вызвано подозрениями, что некоторые трейдеры банка размещали заявки на покупку или продажу, которые изначально не собирались исполнять, для создания ложного представления о заинтересованности в подобной сделке, что могло привести к повышению интереса других участников рынка.
Как сообщалось, размер штрафа для JPMorgan является рекордным за манипуляции такого рода.
В целом банк выплатил свыше $40 млрд для урегулирования претензий за прошедшие 20 лет.
В свою очередь, Bank of America заплатил штрафы в размере $91 млрд для урегулирования 86 дел.
Келлехер также упомянул разбирательство в отношении Goldman Sachs в связи со скандалом вокруг малазийского инвестиционного фонда 1MDB.
Goldman в октябре согласился выплатить штраф в размере более $2,9 млрд для урегулирования претензий со стороны американских и зарубежных регуляторов в связи с ролью в скандале.
Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
В июле Goldman договорился с властями Малайзии об урегулировании претензий на сумму $3,9 млрд. В рамках соглашения Goldman обязался выплатить $2,5 млрд денежными средствами, а также гарантировал возврат активов фонда на сумму не менее $1,4 млрд.
Роль президента Алиева в победе Азербайджана в войне за Карабах исключительная - Коротченко
Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах - Герасимов
Азербайджан под руководством Алиева добился впечатляющих успехов в экономике - Путин
Прикаспийские страны продлили на 2021 год мораторий на коммерческий вылов осетровых
Азербайджан продолжит борьбу с пандемией и в 2021г – министр финансов
В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19 - эксперт
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Генштаб сообщил об усилении системы разведки у границ РФ
Конгресс США выделил $130 млн на создание спутников слежения за гиперзвуковыми ракетами
Сотрудничество с НАТО будет приоритетом номер один для любого правительства Грузии - врио премьера
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности