ГТК потратит около $18 млн на строительство нового административного здания

Государственный таможенный комитет (ГТК) направит 30 млн манатов ($17,65 млн по текущему курсу) на строительство нового административного здания.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, для выполнения указанных работ ГТК привлек в качестве подрядчика промышленно-производственную компанию «Progress».
С данной компанией заключен контракт стоимостью 30 млн манатов.
Ранее сообщалось, что ГТК подписало подрядный контракт с компанией «Progress» на закладку фундамента нового административного здания. Стоимость договора составила 1 млн 331 тыс. 832,61 манат.
Н.Аббасова
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