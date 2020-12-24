ГТК потратит около $18 млн на строительство нового административного здания

Государственный таможенный комитет (ГТК) направит 30 млн манатов ($17,65 млн по текущему курсу) на строительство нового административного здания.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, для выполнения указанных работ ГТК привлек в качестве подрядчика промышленно-производственную компанию «Progress».

С данной компанией заключен контракт стоимостью 30 млн манатов.

Ранее сообщалось, что ГТК подписало подрядный контракт с компанией «Progress» на закладку фундамента нового административного здания. Стоимость договора составила 1 млн 331 тыс. 832,61 манат.

Н.Аббасова