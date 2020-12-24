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Регион 24.12.2020 15:02

Сотрудничество с НАТО будет приоритетом номер один для любого правительства Грузии - врио премьера

Сотрудничество с НАТО во всех форматах, до полноценного членства в альянсе, будет приоритетом номер один для любого правительства Грузии, заявил в четверг на пленарном заседании грузинского парламента исполняющий обязанности премьер-министра Грузии, кандидат на пост главы правительства Георгий Гахария.

По его словам, европейская и евроатлантическая интеграция, это выбор граждан Грузии и этот выбор в течение многих лет подтверждается в различных опросах.

При этом он назвал европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии необратимым процессом.

По мнению Гахария, Грузия должна получить в ходе сотрудничества с НАТО все больше и больше значения в различных измерениях.

"На сегодняшний день таким актуальным измерением является безопасность Черного моря", - отметил он.

Также Гахария назвал одной из целей на пути интеграции в Североатлантический альянс создание "совместимых (с НАТО), мобильных, эффективных вооруженных сил".

Он заявил, что Грузия продолжит участвовать в миротворческих миссиях под эгидой НАТО, что, по его словам, еще больше сблизит страну со стандартами альянса.

В минувший вторник исполняющий обязанности министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на комитетских слушаниях в грузинском парламенте, что Грузия в 2021 году сохранит решение направлять в соответствии со стандартами НАТО 2% ВВП на оборонную сферу.

По его словам, главным направлением в 2021 году будет закупка современного вооружения, включая разведывательные и боевые беспилотные летательные аппараты.

Он отметил, что на вооружение в целом, включая полученный от США грант, предполагается направить более 200 миллионов лари (более $61 млн), что, по его заявлению, совпадает с рекомендованными НАТО параметрами - 20% оборонного бюджета.

Гарибашвили подчеркнул, что основными направлениями оборонной политики Грузии являются повышение совместимости с НАТО с целью окончательного вступления в Североатлантический альянс и углубление сотрудничества с США.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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