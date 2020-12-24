Президент Азербайджана претендент на звание политик года по версии газеты «Ведомости»

Газета «Ведомости» опубликовала шорт-лист кандидатов на звание «Персона года».
В список кандидатов вошел и президент Азербайджана: «Ильхам Алиев, в свою очередь, по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 года убедительной военной победы, а по меркам региона – и вовсе триумфа».
«Теперь, после того как президент Азербайджана выиграл войну, ему – выпускнику МГИМО, окружение которого имеет прочные связи как с турецкими, так и с российскими элитами, — предстоит выиграть мир», - подчеркивает издание.
В список кандидатов на звание «Политика года» также вошли президенты Турции, России, Беларуси, Франции и США.
Оценивая деятельность президента Турции в 2020 году, издание пишет: «Реджеп Тайип Эрдоган, в том числе, оказал максимально возможную с дипломатической точки зрения поддержку Азербайджану в его противостоянии с Арменией по поводу Карабаха».
Проголосовать можно по линкуhttps://persona2020.vedomosti.ru.
А.Азизов
Нефть начала дешеветь на фоне опасений из-за коронавируса, Brent - $50,9 за баррель
Остаток средств на едином казначейском счете Азербайджана на начало 2021г превысит 950 млн манатов
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 45 млн манатов на ремонт водоканала в Шамкире
Прикаспийские страны продлили на 2021 год мораторий на коммерческий вылов осетровых
Азербайджан продолжит борьбу с пандемией и в 2021г – министр финансов
В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19 - эксперт
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Генштаб сообщил об усилении системы разведки у границ РФ
Конгресс США выделил $130 млн на создание спутников слежения за гиперзвуковыми ракетами
Сотрудничество с НАТО будет приоритетом номер один для любого правительства Грузии - врио премьера
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности