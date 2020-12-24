Президент Азербайджана претендент на звание политик года по версии газеты «Ведомости»

Газета «Ведомости» опубликовала шорт-лист кандидатов на звание «Персона года».

В список кандидатов вошел и президент Азербайджана: «Ильхам Алиев, в свою очередь, по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 года убедительной военной победы, а по меркам региона – и вовсе триумфа».

«Теперь, после того как президент Азербайджана выиграл войну, ему – выпускнику МГИМО, окружение которого имеет прочные связи как с турецкими, так и с российскими элитами, — предстоит выиграть мир», - подчеркивает издание.

В список кандидатов на звание «Политика года» также вошли президенты Турции, России, Беларуси, Франции и США.

Оценивая деятельность президента Турции в 2020 году, издание пишет: «Реджеп Тайип Эрдоган, в том числе, оказал максимально возможную с дипломатической точки зрения поддержку Азербайджану в его противостоянии с Арменией по поводу Карабаха».

Проголосовать можно по линкуhttps://persona2020.vedomosti.ru.

А.Азизов