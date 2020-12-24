Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0746 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.2222

Цена на нефть

23.12 $/bbl   WTI 48.12 1.10 Brent 51.20 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.12.2020 14:30

Президент Азербайджана претендент на звание политик года по версии газеты «Ведомости»

Газета «Ведомости» опубликовала шорт-лист кандидатов на звание «Персона года».

В список кандидатов вошел и президент Азербайджана: «Ильхам Алиев, в свою очередь, по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 года убедительной военной победы, а по меркам региона – и вовсе триумфа».

«Теперь, после того как президент Азербайджана выиграл войну, ему – выпускнику МГИМО, окружение которого имеет прочные связи как с турецкими, так и с российскими элитами, — предстоит выиграть мир», - подчеркивает издание.

В список кандидатов на звание «Политика года» также вошли президенты Турции, России, Беларуси, Франции и США.

Оценивая деятельность президента Турции в 2020 году, издание пишет: «Реджеп Тайип Эрдоган, в том числе, оказал максимально возможную с дипломатической точки зрения поддержку Азербайджану в его противостоянии с Арменией по поводу Карабаха».

Проголосовать можно по линкуhttps://persona2020.vedomosti.ru.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ГАЗЕТА, НОМИНАЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]