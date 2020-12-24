Конгресс США выделил $130 млн на создание спутников слежения за гиперзвуковыми ракетами

Конгресс США увеличил бюджет Агентства по противоракетной обороне на $130 млн для создания новой спутниковой группировки, способной отслеживать гиперзвуковые ракеты, сообщило издание Defense News.
Спутники, размещаемые на низкой околоземной орбите, должны обнаруживать и предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковым ракетам, которые практически незаметны по сравнению с обычными баллистическими ракетами и могут маневрировать. По мнению американских военных, такая орбитальная группировка позволит закрыть нынешнюю брешь в системе американской противоракетной обороны.
По имеющимся данным, в 2021 году на орбиту может быть выведена первая партия из 20 таких спутников-сенсоров. А через год на орбите планируется развернуть еще 150 аппаратов.
В настоящее время работы по созданию спутника, известного как Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гиперзвуковой и баллистический датчик космического слежения, ведут Агентство по ПРО и Агентство по космическому развитию Минобороны США.
Низкоорбитальная группировка из сотен таких спутников-датчиков позволит не только обнаруживать манёвры гиперзвуковых летательных аппаратов, но и фиксировать ускорение межконтинентальных баллистических ракет на средних участках полёта, считают американские военные.
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