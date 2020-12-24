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Дальнее зарубежье 24.12.2020 15:35

Конгресс США выделил $130 млн на создание спутников слежения за гиперзвуковыми ракетами

Конгресс США увеличил бюджет Агентства по противоракетной обороне на $130 млн для создания новой спутниковой группировки, способной отслеживать гиперзвуковые ракеты, сообщило издание Defense News.

Спутники, размещаемые на низкой околоземной орбите, должны обнаруживать и предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковым ракетам, которые практически незаметны по сравнению с обычными баллистическими ракетами и могут маневрировать. По мнению американских военных, такая орбитальная группировка позволит закрыть нынешнюю брешь в системе американской противоракетной обороны.

По имеющимся данным, в 2021 году на орбиту может быть выведена первая партия из 20 таких спутников-сенсоров. А через год на орбите планируется развернуть еще 150 аппаратов.

В настоящее время работы по созданию спутника, известного как Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гиперзвуковой и баллистический датчик космического слежения, ведут Агентство по ПРО и Агентство по космическому развитию Минобороны США.

Низкоорбитальная группировка из сотен таких спутников-датчиков позволит не только обнаруживать манёвры гиперзвуковых летательных аппаратов, но и фиксировать ускорение межконтинентальных баллистических ракет на средних участках полёта, считают американские военные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ПРО, СПУТНИКИ, ГИПЕРОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]