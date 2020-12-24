НАТО и США в последние годы активизировались в реализации комплекса мер по укреплению северного фланга альянса - Генштаб ВС РФ

США и НАТО наращивают активность в арктическом регионе для сдерживания России, сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов.

"В последние годы отмечается активизация США и других стран НАТО в реализации комплекса мер по укреплению северного фланга альянса, в том числе увеличение учебно-боевых мероприятий, проводимых у наших северных рубежей под предлогом сдерживания России в Арктике", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

По его словам, российское "присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".

"Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими государствами", - сказал начальник Генштаба.