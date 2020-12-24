Австрийские лыжные курорты открываются накануне третьего локдауна

Власти Австрии разрешили открыть более 400 горнолыжных станций в четверг, несмотря на приближающийся третий локдаун из-за коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"Это первый шаг, и мы надеемся, что мы сможем полностью открыться скоро - как только уровень заражений позволит", - сказал директор курорта Ишгль Андреас Штайбль.

Ишгль потратил на меры предосторожности 700 тыс. евро и сейчас запускает собственные точки тестирования на коронавирус и лабораторию по проверке этих тестов.

Австрийское правительство решило, что в условиях пандемии кататься на лыжах не опасно, если соблюдать меры предосторожности. К тому же, лыжная индустрия создает около 3% ВВП страны. Отели, бары и рестораны на горнолыжных курортах, при этом, останутся закрыты.

Третий локдаун из-за коронавируса начнется в Австрии с 26 декабря и продлится до 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением ряда случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.

С начала пандемии в Австрии коронавирусом заразились более 344 тыс. человек, более 5,6 тыс. умерли.