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Туризм 24.12.2020 18:45

Австрийские лыжные курорты открываются накануне третьего локдауна

Власти Австрии разрешили открыть более 400 горнолыжных станций в четверг, несмотря на приближающийся третий локдаун из-за коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"Это первый шаг, и мы надеемся, что мы сможем полностью открыться скоро - как только уровень заражений позволит", - сказал директор курорта Ишгль Андреас Штайбль.

Ишгль потратил на меры предосторожности 700 тыс. евро и сейчас запускает собственные точки тестирования на коронавирус и лабораторию по проверке этих тестов.

Австрийское правительство решило, что в условиях пандемии кататься на лыжах не опасно, если соблюдать меры предосторожности. К тому же, лыжная индустрия создает около 3% ВВП страны. Отели, бары и рестораны на горнолыжных курортах, при этом, останутся закрыты.

Третий локдаун из-за коронавируса начнется в Австрии с 26 декабря и продлится до 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением ряда случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.

С начала пандемии в Австрии коронавирусом заразились более 344 тыс. человек, более 5,6 тыс. умерли.

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Тэги: АВСТРИЯ, КУРОРТЫ, ЛЫЖИ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]