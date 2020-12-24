Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0746 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.2222

Цена на нефть

23.12 $/bbl   WTI 48.12 1.10 Brent 51.20 1.12

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.12.2020 15:18

Татарстан надеется убедить правительство РФ в необходимости более тонкой настройки НДД

Система налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли (НДД) требует более тонкой настройки применительно к месторождениям "Татнефти", считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы в диалоге с нашими федеральными коллегами. Решения, которые приняты, мы не одобряем, и история покажет, что это было ошибочное решение. Наверное, надо было реформировать это, но в той форме, в какой сегодня принята (система НДД - ИФ), она не совсем правильная. Думаю, что или в какой-то форме НДД будет для нас подходить и мы будем это использовать, либо какие-то другие подходы будут", - сказал он.

"В любом случае, я думаю, что мы донесем до наших федеральных коллег, что эта система требует аккуратности и выверенности. Один шаблон на все месторождения не подходит", - отметил Минниханов.

Глава Татарстана сообщил, что его предложение включить в механизм о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти пока не получило развития. "Проект в части высоковязких нефтей пока не принят", - сообщил Минниханов.

В то же время он подчеркнул, что добыча сверхвязкой нефти не конкурентна без государственной поддержки и в существующей системе налогообложения.

С 2021 года отменяются льготы по экспортной пошлине и НДПИ для выработанных месторождений, месторождений с особыми физико-техническими характеристиками и сверхвязкой нефти, которыми, в том числе, пользовалась и "Татнефть". Для высоковыработанных (истощенных) участков недр был предусмотрен переход в НДД, однако компания посчитала перевод своих участков на эту систему нецелесообразным.

В то же время "Татнефть" получила право на налоговый вычет по определенным месторождениям. Вычет по НДПИ в объеме не более 1 млрд рублей в месяц предоставляется при добыче на месторождениях, расположенных целиком или частично в Татарстане, с начальными извлекаемыми запасами нефти в объеме 2,5 млрд т при условии, что средняя стоимость Urals за месяц будет выше базовой цены, заложенной в бюджет страны. Предоставление вычетов прекращается по достижении суммой льгот отметки в 36 млрд руб. Вычеты производятся на средства, затраченные компанией на обеспечение охраны природы и обеспечение промышленной безопасности при добыче сверхвязкой нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, НДД, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Путин прибыл в Татарстан Площадь пожара в торговом центре Казани выросла втрое Изучение татарского языка останется обязательным в школах республики - Минниханов Президент Татарстана о договорных взаимоотношениях с РФ: важно содержание, а не форма Следствие выступает за арест руководителя АО "Евразийская корпорация автовокзалов" в рамках дела о ДТП в Татарстане Из 14 погибших в ДТП с автобусом в Татарстане четверо - дети - СКР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]