Татарстан надеется убедить правительство РФ в необходимости более тонкой настройки НДД

Система налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли (НДД) требует более тонкой настройки применительно к месторождениям "Татнефти", считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы в диалоге с нашими федеральными коллегами. Решения, которые приняты, мы не одобряем, и история покажет, что это было ошибочное решение. Наверное, надо было реформировать это, но в той форме, в какой сегодня принята (система НДД - ИФ), она не совсем правильная. Думаю, что или в какой-то форме НДД будет для нас подходить и мы будем это использовать, либо какие-то другие подходы будут", - сказал он.

"В любом случае, я думаю, что мы донесем до наших федеральных коллег, что эта система требует аккуратности и выверенности. Один шаблон на все месторождения не подходит", - отметил Минниханов.

Глава Татарстана сообщил, что его предложение включить в механизм о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти пока не получило развития. "Проект в части высоковязких нефтей пока не принят", - сообщил Минниханов.

В то же время он подчеркнул, что добыча сверхвязкой нефти не конкурентна без государственной поддержки и в существующей системе налогообложения.

С 2021 года отменяются льготы по экспортной пошлине и НДПИ для выработанных месторождений, месторождений с особыми физико-техническими характеристиками и сверхвязкой нефти, которыми, в том числе, пользовалась и "Татнефть". Для высоковыработанных (истощенных) участков недр был предусмотрен переход в НДД, однако компания посчитала перевод своих участков на эту систему нецелесообразным.

В то же время "Татнефть" получила право на налоговый вычет по определенным месторождениям. Вычет по НДПИ в объеме не более 1 млрд рублей в месяц предоставляется при добыче на месторождениях, расположенных целиком или частично в Татарстане, с начальными извлекаемыми запасами нефти в объеме 2,5 млрд т при условии, что средняя стоимость Urals за месяц будет выше базовой цены, заложенной в бюджет страны. Предоставление вычетов прекращается по достижении суммой льгот отметки в 36 млрд руб. Вычеты производятся на средства, затраченные компанией на обеспечение охраны природы и обеспечение промышленной безопасности при добыче сверхвязкой нефти.