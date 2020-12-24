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СНГ 24.12.2020 15:40

Генштаб сообщил об усилении системы разведки у границ РФ

Российские военные усилили систему разведки и противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных районах, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в наших приграничных районах", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

"Увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами", - пояснил он.

По его словам, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено около 1 700 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

"Для обеспечения безопасности РФ с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования ВМФ", - сказал Герасимов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РАЗВЕДКА, ПВО, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]