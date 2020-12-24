Генштаб сообщил об усилении системы разведки у границ РФ

Российские военные усилили систему разведки и противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных районах, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
"Развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в наших приграничных районах", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.
"Увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами", - пояснил он.
По его словам, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено около 1 700 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.
"Для обеспечения безопасности РФ с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования ВМФ", - сказал Герасимов.
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