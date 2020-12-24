Азербайджан под руководством Алиева добился впечатляющих успехов в экономике - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравление в связи с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах», - отмечает Путин в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Российский президент также отметил вклад азербайджанского лидера в упрочнение отношений стратегического партнерства между двумя странами.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье», - подчеркнул Путин.

Алиев 24 декабря отмечает 59-летие.

А.Азизов