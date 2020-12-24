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Карабахский конфликт 24.12.2020 14:57

Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах - Герасимов

Российские миротворцы контролируют всю территорию Нагорного Карабаха, их действия предотвратили гуманитарную катастрофу, сообщил в четверг на брифинге для иностранных атташе начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На сегодня Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что миротворцы были введены для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения, они обеспечивают реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий на 23 наблюдательных постах.

По его словам, в Нагорный Карабах уже вернулись более 43 тыс. человек.

"Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения ведется работа по очистке территорий и дорог от взрывоопасных предметов. В настоящее время очищено свыше 280 га территории и более 100 километров дорог. Обнаружено и обезврежено около 9 тысяч взрывоопасных предметов", - сообщил Герасимов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]