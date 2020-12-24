Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах - Герасимов

Российские миротворцы контролируют всю территорию Нагорного Карабаха, их действия предотвратили гуманитарную катастрофу, сообщил в четверг на брифинге для иностранных атташе начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"На сегодня Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что миротворцы были введены для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения, они обеспечивают реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий на 23 наблюдательных постах.
По его словам, в Нагорный Карабах уже вернулись более 43 тыс. человек.
"Для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения ведется работа по очистке территорий и дорог от взрывоопасных предметов. В настоящее время очищено свыше 280 га территории и более 100 километров дорог. Обнаружено и обезврежено около 9 тысяч взрывоопасных предметов", - сообщил Герасимов.
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