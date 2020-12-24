Армянская оппозиция анонсировала бессрочную сидячую акцию протеста у здания правительства

Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг начали шествие к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что после шествия протестующие вернутся к зданию правительства, где начнут бессрочную сидячую акцию протеста.
Перед шествием участники акции забросали яйцами здание правительства.
Ранее сообщалось, что утром на площади Республики в Ереване у здания правительства началась акция протеста сторонников отставки Пашиняна.
Роль президента Алиева в победе Азербайджана в войне за Карабах исключительная - Коротченко
Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах - Герасимов
Азербайджан под руководством Алиева добился впечатляющих успехов в экономике - Путин
Нефть начала дешеветь на фоне опасений из-за коронавируса, Brent - $50,9 за баррель
Остаток средств на едином казначейском счете Азербайджана на начало 2021г превысит 950 млн манатов
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 45 млн манатов на ремонт водоканала в Шамкире
Прикаспийские страны продлили на 2021 год мораторий на коммерческий вылов осетровых
Азербайджан продолжит борьбу с пандемией и в 2021г – министр финансов
В Ирландии, вероятно, уже распространяется новый штамм COVID-19 - эксперт
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности