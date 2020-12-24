Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0746 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.2222

Цена на нефть

23.12 $/bbl   WTI 48.12 1.10 Brent 51.20 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.12.2020 15:00

Армянская оппозиция анонсировала бессрочную сидячую акцию протеста у здания правительства

Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в четверг начали шествие к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что после шествия протестующие вернутся к зданию правительства, где начнут бессрочную сидячую акцию протеста.

Перед шествием участники акции забросали яйцами здание правительства.

Ранее сообщалось, что утром на площади Республики в Ереване у здания правительства началась акция протеста сторонников отставки Пашиняна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТ, АКЦИЯ


Похожие новости


Оппозиция Армении требует от Генпрокуратуры ареста Пашиняна за госизмену Несколько лидеров оппозиции задержаны в ходе акции с требованием отставки премьера Армении Отсрочка отставки Пашиняна угрожает Армении, считают в оппозиции Пашинян заявил, что не позволит оппозиции захватить власть в Армении Азербайджану перейдет в Нагорном Карабахе более 180 населенных пунктов, а не 121 Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за ситуации в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]