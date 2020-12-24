Роль президента Алиева в победе Азербайджана в войне за Карабах исключительная - Коротченко

Азербайджан смог добиться победы во Второй Карабахской войне благодаря сильной экономике, которую последние годы развивал президент страны Ильхам Алиев, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Конечно, в этой войне я хочу отметить, в целом, исключительную роль первого лица Азербайджана, президента страны, верховного главнокомандующего Ильхама АЛиева. Безусловно, этой победой Азербайджан изменил очень многие представления с точки зрения того, что мало кто в мире думал, что так быстро, радикально изменится мировая история», - сказал Коротченко в четверг на российско-азербайджанской конференции на тему «Ильхам Алиев и его вклад в развитие, победу современного Азербайджана и развитие российско-азербайджанских отношений», передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, победе Азербайджана в войне предшествовала большая работа. «Этому предшествовали годы, десятилетия упорного труда президента Азербайджана, который, строил сильную, эффективную экономику, потому что любые военные победы рождаются на базе эффективной экономики. Что смог сделать Азербайджан за этой время: он очень грамотно распорядился своими природными богатствами. Нефтяные богатства Азербайджана работали на благо народа Азербайджана, на укрепление национальной экономики страны», - отметил он.

По мнению Коротченко, полученные доходы Азербайджан использовал и на укрепление обороноспособности государства. «Была создана сильная, эффективная, современная армия, вооруженная самым новейшим оружием. Были осуществлены масштабные преобразования в сфере построения диверсифицированной экономики. Я напомню, что модель политической власти, политического устройства Азербайджана оказалась исключительно эффективной применительно к условиям региона и позволила стать одним из слагаемых победы”, - считает эксперт.

Он также отметил, что Азербайджан, благодаря правильной политики президента Алиева, стойко выдержал натиск армянской пропаганды, которая всеми средствами распространяла лживую информацию о войне. «В начале этой войны мы все видели как развивалась ситуация в условиях беспрецедентного вала лжи, дезинформации и оболванивания, которое раздавалось и от официальных властей Армении и от тех многочисленных представителей армянского лобби по всему миру. Шла демонизация Азербайджана, шла дискредитация Азербайджана, шло прославление Армении и менялись смыслы: черное называлось белым, а белое - черным. Это была наглая, агрессивная кампания, которую вели все рупоры армянской пропаганды. Мы, конечно, были ошарашены всем этим», - подчеркнул он.

Коротченко считает важным тот факт, что президент РФ Владимир Путин дважды заявил, что боевые действия велись на территории Азербайджана и Нагорный Карабах – это международно признанная территория Азербайджана.

Х.Насирзаде