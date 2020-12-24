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Инфраструктура и тендеры 24.12.2020 15:23

Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 45 млн манатов на ремонт водоканала в Шамкире

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило контракт на увеличение мощности насосной станции «Шамкир машин каналы» и на первый этап ремонтно-восстановительных работ.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Kоrpu-BinaTikinti» подписан контракт на проведение соответствующих работ.

Сумма контракта - 45 млн 142 тыс. 513,69 манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ВОДОКАНАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]