Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 45 млн манатов на ремонт водоканала в Шамкире

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений при ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» заключило контракт на увеличение мощности насосной станции «Шамкир машин каналы» и на первый этап ремонтно-восстановительных работ.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Kоrpu-BinaTikinti» подписан контракт на проведение соответствующих работ.

Сумма контракта - 45 млн 142 тыс. 513,69 манатов.

Б.Рустамбеков