Нефть начала дешеветь на фоне опасений из-за коронавируса, Brent - $50,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов в четверг на опасениях по поводу спроса из-за новостей о новом штамме коронавируса в Великобритании.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 в четверг составляет $50,9 за баррель, что на $0,3 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,81 за баррель, что на $0,31 (0,64%) ниже уровня предыдущих торгов.
В Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.
Китай решил приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее в ходе торгов нефть дорожала на данных о снижении запасов в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.
Инвесторы также следят за переговорами между Великобританией и ЕС об их отношениях после Brexit. По информации BBC, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить о заключении соглашения в ближайшее время.
"Если последствия сделки по Brexit приведут к значительному снижению курса доллара, это окажет поддержку нефтяным ценам", - считает аналитик Third Bridge Питер Макнелли, которого цитирует Barron`s.
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