Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0746 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.2222

Цена на нефть

23.12 $/bbl   WTI 48.12 1.10 Brent 51.20 1.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.12.2020 19:56

Минск назвал законопроект Конгресса США антибелорусским, считает его угрозой международному миру

Президиум Совета республики принял в связи с одобрением Сенатом Конгресса США законопроекта по Белоруссии заявление, в котором назвал этот акт угрозой международному миру.

"Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте верхней палаты парламента Белоруссии в четверг.

Законопроект, который 21 декабря одобрил Сенат Конгресса США, "в нарушение устава ООН представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь", считают белорусские парламентарии.

"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов", - говорится в заявлении.

"Вызывает недоумение стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется", - подчеркивается в заявлении.

Сенат США вечером 21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act).

"Принятый сегодня закон подтверждает поддержку США белорусского народа и его стремления к свободному и демократическому будущему", - прокомментировал принятие документа глава комитета, сенатор Джим Риш.

Законопроект одобрен обеими палатами Конгресса США (Палатой представителей и Сенатом), следующим этапом станет его подписание президентом.

В кратком содержании законопроекта на сайте Конгресса США указано, что его цель - "дать президенту дополнительные возможности для введения санкций против Беларуси за деятельность, связанную с вызвавшими споры белорусскими президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей".

Санкции, согласно документу, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в республике, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Белоруссии, связанном с политическими репрессиями.

Также документ разрешает оказывать дополнительную помощь населению Белоруссии. К примеру, он предполагает помощь белорусским оппозиционерам, получившим политическое убежище за пределами республики.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ЗАКОНОПРОЕКТ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


США солидарны с протестующими в Белоруссии, продолжат оказывать им поддержку - госдеп Лукашенко рассказал Помпео о национальном диалоге в Белоруссии и о союзнической позиции РФ США не считают Лукашенко законным президентом Белоруссии Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации с Белоруссией Отношения между Россией и Белоруссией будут выстраиваться без оглядки на США - Косачев "Интерфаксу" Трамп: в Белоруссии складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]