Минск назвал законопроект Конгресса США антибелорусским, считает его угрозой международному миру

Президиум Совета республики принял в связи с одобрением Сенатом Конгресса США законопроекта по Белоруссии заявление, в котором назвал этот акт угрозой международному миру.

"Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте верхней палаты парламента Белоруссии в четверг.

Законопроект, который 21 декабря одобрил Сенат Конгресса США, "в нарушение устава ООН представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь", считают белорусские парламентарии.

"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов", - говорится в заявлении.

"Вызывает недоумение стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется", - подчеркивается в заявлении.

Сенат США вечером 21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act).

"Принятый сегодня закон подтверждает поддержку США белорусского народа и его стремления к свободному и демократическому будущему", - прокомментировал принятие документа глава комитета, сенатор Джим Риш.

Законопроект одобрен обеими палатами Конгресса США (Палатой представителей и Сенатом), следующим этапом станет его подписание президентом.

В кратком содержании законопроекта на сайте Конгресса США указано, что его цель - "дать президенту дополнительные возможности для введения санкций против Беларуси за деятельность, связанную с вызвавшими споры белорусскими президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей".

Санкции, согласно документу, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в республике, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Белоруссии, связанном с политическими репрессиями.

Также документ разрешает оказывать дополнительную помощь населению Белоруссии. К примеру, он предполагает помощь белорусским оппозиционерам, получившим политическое убежище за пределами республики.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.