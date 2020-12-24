При непродлении СНВ-3 у России и США не будет ограничений по стратегическому оружию - начальник Генштаба

У России и США не будет ограничений по стратегическому оружию в случае непродления договора СНВ-3, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
"Сегодня элементы контроля содержатся только в договоре о СНВ, который истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.
21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить СНВ-3, но ответа от США до сих пор нет.
"Нет определенности и в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего, 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", - сказал тогда Путин.
16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что у России есть меры парирования негативных последствий выхода США из СНВ-3.
"РВСН готовы к участию в любом из вариантов ответных мер России - поддерживается высокая боевая готовность стратегического оружия, продолжается плановое перевооружение ракетной группировки на современные ракетные комплексы, имеется потенциал наращивания боевых возможностей группировки для адекватного ответа возникающим военно-техническим угрозам", - сказал тогда командующий.
СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие ДСНВ-3 завершится в 2021 году.
5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.
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