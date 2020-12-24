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СНГ 24.12.2020 18:02

Путин настраивает правительство на переход от антикризисных действий к стратегической повестке дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой предновогодней встречи с правительством поставил кабинету министров задачу действовать максимально ответственно в интересах россиян и развития страны.

"Нужно иметь в виду, что люди ждут перемен к лучшему. И деятельность правительства и власти в целом оценивают по тому, что происходит в их реальной повседневной жизни", - сказал Путин.

По его словам, "нужно действовать максимально собранно и ответственно".

"Не списывать свои сбои и ошибки, подчас, на сложности текущего периода. А добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей. И как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня, тем более, что новые испытания и трудности всегда открывают и новые возможности для развития", - сказал президент.

Нужно делать так, продолжил он, чтобы все действия властей "отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России".

"Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит совершить настоящий рывок, и прежде всего, в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека. И намеченное, уверенное развитие страны в XXI веке необходимо обеспечить", - сказал Путин.

У правительства есть все, чтобы национальные цели были обязательно достигнуты, подчеркнул глава государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]