Во Франции одобрили использование вакцины Pfizer от коронавируса

Во Франции регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"После того, как вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, получила разрешение на выход на рынок на определенных условиях от Европейского агентства лекарственных средств, утвержденное Еврокомиссией, верховное управление здравоохранения Франции подтверждает стратегию по вакцинации против COVID-19 и место этой вакцины в стратегии", - говорится в заявлении регулятора.
Согласно стратегии, в первую очередь вакцину получат группы населения, больше всего рискующие заразиться коронавирусом, а также те, у кого болезнь может протекать в тяжелой форме. Не рекомендуется использовать вакцину людям, у которых ранее бывали сильные аллергические реакции.
В минувший понедельник Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech.
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