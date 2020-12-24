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Макроэкономика 24.12.2020 16:41

Турецкий ЦБ второй раз за два месяца повысил ключевую ставку - до 17% с 15%

Центробанк Турции в четверг принял решение повысить ключевую процентную ставку во второй раз за последние два месяца.

Размер ставки по семидневным операциям РЕПО был увеличен сразу на 200 базисных пунктов - до 17% с 15% годовых, сообщает агентство Anadolu. Эксперты в среднем ожидали повышения ставки на 150 базисных пунктов.

Теперь ключевая ставка находится на самом высоком уровне с августа 2019 года, отмечает Trading Economics.

Руководство ЦБ пообещало придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока не увидит "стабильного снижения инфляции". Это объясняется рисками, связанными с ослаблением лирой, внутренним спросом и ценами на сырьевые товары, включая стоимость продовольствие.

Турецкая валюта продолжила укрепляться в паре с долларом США после объявления решения ЦБ и к 15:25 МСК подорожала на 1% - до 7,5627 лиры/$1.

Заседание руководства ЦБ Турции в четверг стало вторым после назначения в начале ноября президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом нового главы банка - экс-министра финансов Наджи Айбала. В ноябре ключевая ставка была поднята сразу на 475 базисных пунктов - до 15% с 10,25% годовых.

В ходе выступления Айбал заявил, что риск роста инфляции потребует от регулятора принятия жестких и решительных мер в области денежно-кредитной политики в 2021 году, отметив возможность дальнейшего повышения ставки при необходимости.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]