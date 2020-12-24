Чавушоглу и Лавров обсудят вопросы, касающиеся Карабаха - МИД РФ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 29 декабря посетит Сочи, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"29 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, непосредственно город Сочи", - сказала она журналистам на брифинге в четверг.
Захарова рассказала, что Чавушоглу посетит Сочи для участия в 8-м заседании совместной группы стратегического планирования, которая действует в рамках Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.
"В ходе встречи будет рассмотрен широкий круг актуальных региональных и международных проблем. Предстоит провести так называемую сверку часов по ситуации в регионе ближнего востока, Северной Африки, Закавказья, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе", - отметила Захарова.
"Будут затронуты пути повышения эффективности на площадках международных организаций. Планируется детально проработать текущие вопросы, которые связаны с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что "акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказании сторонам гуманитарной помощи".
"В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторинговой центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказала Захарова.
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