Чавушоглу и Лавров обсудят вопросы, касающиеся Карабаха - МИД РФ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 29 декабря посетит Сочи, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"29 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, непосредственно город Сочи", - сказала она журналистам на брифинге в четверг.

Захарова рассказала, что Чавушоглу посетит Сочи для участия в 8-м заседании совместной группы стратегического планирования, которая действует в рамках Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.

"В ходе встречи будет рассмотрен широкий круг актуальных региональных и международных проблем. Предстоит провести так называемую сверку часов по ситуации в регионе ближнего востока, Северной Африки, Закавказья, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе", - отметила Захарова.

"Будут затронуты пути повышения эффективности на площадках международных организаций. Планируется детально проработать текущие вопросы, которые связаны с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что "акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказании сторонам гуманитарной помощи".

"В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторинговой центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказала Захарова.