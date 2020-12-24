Пусть приезжают представители любых международных организаций и увидят, во что армяне превратили мечети в Карабахе - Алиев

Любые обвинения в адрес Азербайджана, касающиеся вопросов защиты армянских памятников в Карабахе, необоснованны и являются проявлением двойных стандартов в отношении страны, заявил президент Ильхам Алиев.
«После освобождения Зангилана от армянской оккупации были продемонстрированы видеокадры, как в мечети держат свиней. Враг оскорбил нашу религию, оскорбил всех мусульман. Сейчас некоторые поднимают вопрос религиозного наследия армян на освобожденных территориях Азербайджана. Но почему вопрос наших национально-религиозных ценностей не поднимался? - сказал Алиев при посещении освобожденного от оккупации Зангиланского района, в том числе разрушенной мечети.
Алиев отметил, что недавно один из чиновников ЮНЕСКО необоснованно заявил, что якобы они обратились к Азербайджану, но это обращение осталось без ответа. «Мы в течение 30 лет неоднократно обращались к ЮНЕСКО, неоднократно заявляли, что наши мечети и исторические памятники разрушены, наши исторические памятники арменизированы, хоть раз они прислали свою миссию? Хоть раз они ответили на наши обращения? Как только завершилась война, начались разговоры о том, что надо защищать памятники армянского народа. Мы защищаем памятники всех народов», - отметил он.
Алиев также задался вопросом, почему молчит обо всем этом Совет Европы. «Совет Европы не умалчивай, приезжайте и посмотрите на это. Все мечети разрушены. Разве можно разрушать мечети? Это разве не преступление? Как долго будет длиться эта несправедливость? Как долго будут длиться эти двойные стандарты? Как долго будет длиться исламофобия? Разве в мечети можно держать свиней?», - отметил он.
Президент призвал мусульманские страны воздержаться от сотрудничества с Арменией. «О какой дружбе может быть речь со страной, которая все это сделала? К сожалению, мы и сегодня слышим о том, что ряд мусульманских стран называют Армению дружеской страной. Преступники, 20 лет руководившие этой «дружественной страной», разрушили все это. Весь мир должен увидеть это. Если к нам будут какие-то претензии, мы ответим на них. Пусть приезжают представители любых международных организаций, увидят все это, отразят все в своих отчетах, осудят оккупанта и поймут против какого зла мы боролись», - подчеркнул Алиев.
Глава государства добавил, что Армения ответит за все совершенные преступления против Азербайджана. «Уверен, что после этих кадров, «международные чиновники», предъявляющие к нам претензии, засунут свой язык куда подальше. Мы восстановим эту мечеть», - сказал президент Азербайджана.
А.Азизов
Нефть сократила потери на новостях о сделке Лондона и Брюсселя, Brent - $51,19 за баррель
Фондовый рынок США растет в преддверии рождественских каникул
Турецкий ЦБ второй раз за два месяца повысил ключевую ставку - до 17% с 15%
Глава РФПИ ожидает в январе регистрацию вакцины "Спутник V" в ОАЭ и Индии
Австрийские лыжные курорты открываются накануне третьего локдауна
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 210 тыс. человек
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Санду пообещала стать президентом евроинтеграции Молдавии
Минск назвал законопроект Конгресса США антибелорусским, считает его угрозой международному миру
Путин настраивает правительство на переход от антикризисных действий к стратегической повестке дня
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности