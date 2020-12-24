Азербайджан всегда должен иметь сильную армию, так как нет гарантий, что армянский фашизм вновь не поднимет голову - Алиев

Президент Ильхам Алиев считает, что у Азербайджана всегда должна быть сильная армия, так как нет гарантий, что армянский фашизм вновь не поднимет голову.
«Мы одержали победу, прогнали врага с наших земель, но никто не может дать гарантию, что через несколько лет армянский фашизм вновь не поднимет голову. Поэтому азербайджанское государство должно быть сильным и должна быть сильная армия», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев при посещении Губадлинского района, освобожденного от оккупации.
«Мы знаем свою силу. Мир знает нашу силу. Мы могли бы провести любую военную операцию не только на своей территории, но и на территории Армении, если бы захотели. Мы можем сделать это и сегодня. Об этом знает и армянская сторона. Просто мы всегда уважали международное право, и я всегда говорил, что мы не имеем ничего общего с землями других стран. Мы должны жить на своей земле, мы будем жить, мы изгнали врага с нашей земли, мы восстановим весь регион», - сказал глава государства.
Глава государства также отметил, Азербайджан продолжит усиливать армию. «Сейчас ведется обсуждения госбюджета на следующий год. По моей инициативе увеличены военные расходы (до $2,7 млрд – ИФ). В первую очередь, потому, что в ходе войны мы использовали большое количество боеприпасов и их надо восстановить. Также планируется и закупка новой современной техники. В дальнейшем совершенствование армии, ее потенциал и профессионализм будут в центре внимания», - заявил Алиев.
«Посещая освобожденные территории и видя зверства, совершенные армянами, я еще раз убеждаюсь в том что, мы проделали большую работу не только для себя, но и для всего региона. Мы сломили голову армянскому фашизму. Мы сломали хребет армянскому государственному фашизму, террору, и сегодня они вынуждены преклонить колени перед нами и сделать правильные выводы. Армянское общество должно сделать правильные выводы. Если они будут жить с чувством реванша, их конец будет плохим», - заявил Алиев.
Б.Рустамбеков
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