Санду пообещала стать президентом евроинтеграции Молдавии

Новый президент Молдавии Майя Санду обещает быть "президентом европейской интеграции", вывести страну из международной изоляции и вновь повернуть её "лицом к партнерам".
"Позабочусь, чтобы у Молдавии была четкая, твердая и предсказуемая позиция для всех наших партнеров. Буду добиваться, чтобы наши интересы были поняты и к ним относились с уважением. Буду продвигать внешнюю политику, строить мосты, а не возводить стены, привлекать новые инвестиции и открывать рабочие места, открывать двери для наших граждан и товаров", - сказала Санду в четверг на церемонии вступления в должность главы государства.
Она намерена "вернуть Молдавию за стол переговоров с развитыми странами".
"В ближайшие дни, недели мы приступим к битве за трансформацию и развитие Молдовы. У меня нет никаких сомнений в положительном исходе, если будем, в первую очередь, едины. Уберем тех, кто пытается распространять ложь, провоцировать конфликты, тормозить движение вперед. Самое большое достижение, которого удалось достигнуть - это единство. На этом основании мы должны двигаться дальше", - сказала Санду.
Новый президент Молдавии Майя Санду официально вступила в должность. Она приняла присягу в ходе церемонии инаугурации в пятницу.
Согласно результатам выборов, которые состоялись 15 ноября, лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,72%, а его оппонент, действующий президент Игорь Додон - 42,28% голосов. Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом, но встретил ее в президентском Дворце, вручив букет цветов.
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