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Чили и Коста-Рика начинают вакцинацию от коронавируса в четверг

Чили и Коста-Рика в четверг начинают вакцинацию населения против коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Утром власти Чили получили первые 10 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Планируется, что некоторые медицинские работники смогут сделать прививку в этот же день.

По словам президента Чили Себастьяна Пиньеры, страна заказала 30 млн доз вакцины от коронавируса у трех производителей. Этого достаточно, чтобы иммунизировать 15 млн человек или более двух третей населения страны.

Коста-Рика получила первую партию вакцины (9750 доз) в среду вечером - это тоже препарат от Pfizer и BioNTech. Президент Карлос Альварадо обещал начать вакцинацию в четверг. Первыми ее получат пожилые люди и медицинские работники.

С начала пандемии в Чили заразились коронавирусом более 590 тыс. человек, а в Коста-Рике - более 161 тыс. Число летальных исходов в этих странах составило более 16 тыс. и более 2 тыс. соответственно.

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Тэги: ЧИЛИ, КОСТА/РИКА, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]