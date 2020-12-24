Чили и Коста-Рика начинают вакцинацию от коронавируса в четверг

Чили и Коста-Рика в четверг начинают вакцинацию населения против коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Утром власти Чили получили первые 10 тыс. доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Планируется, что некоторые медицинские работники смогут сделать прививку в этот же день.

По словам президента Чили Себастьяна Пиньеры, страна заказала 30 млн доз вакцины от коронавируса у трех производителей. Этого достаточно, чтобы иммунизировать 15 млн человек или более двух третей населения страны.

Коста-Рика получила первую партию вакцины (9750 доз) в среду вечером - это тоже препарат от Pfizer и BioNTech. Президент Карлос Альварадо обещал начать вакцинацию в четверг. Первыми ее получат пожилые люди и медицинские работники.

С начала пандемии в Чили заразились коронавирусом более 590 тыс. человек, а в Коста-Рике - более 161 тыс. Число летальных исходов в этих странах составило более 16 тыс. и более 2 тыс. соответственно.