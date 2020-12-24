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ТЭК 24.12.2020 21:27

Eriell прорабатывает вопрос привлечения публичных займов - первый зампред правления

Международная нефтесервисная группа Eriell прорабатывает вопрос привлечения публичных заимствований.

"Мы прорабатываем эту возможность и готовим внутренние процессы на случай принятия акционерами решения сделать публичные заимствования, такие как, например, облигационный заем", - сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя правления группы Eriell, глава российского подразделения "Эриэлл Нефтегазсервис" Виталий Докунихин.

"Это позволит нам получить долгосрочное и более выгодное финансирование и занять более устойчивое место на рынке буровых подрядчиков. Более того, организационно и технически мы к этому абсолютно готовы. Это и отчетность, и достаточно устойчивый, с поправками на текущую ситуацию на рынке, портфель заказов, и репутация качественного бурового подрядчика. Уже который раз подряд мы занимаем первое место в рейтинге "НОВАТЭКа", - подчеркнул он.

Eriell - международная нефтесервисная группа, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин нефтегазовым компаниям России, Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. Компания была основана в 2004 году. На российском рынке Eriell работает с 2008 года через свою структуру "Эриэлл Нефтегазсервис".

По последним данным, в России основными клиентами Eriell в настоящее время являются "Газпром нефть" и "НОВАТЭК" . Eriell также является ведущим подрядчиком по проектам "ЛУКОЙЛа" в Узбекистане.

Газпромбанку принадлежит 25% акций Eriell, остальные акции группы принадлежат физическим лицам.

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Тэги: РОССИЯ, ERIELL, ЗАЙМЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]