Eriell прорабатывает вопрос привлечения публичных займов - первый зампред правления

Международная нефтесервисная группа Eriell прорабатывает вопрос привлечения публичных заимствований.
"Мы прорабатываем эту возможность и готовим внутренние процессы на случай принятия акционерами решения сделать публичные заимствования, такие как, например, облигационный заем", - сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя правления группы Eriell, глава российского подразделения "Эриэлл Нефтегазсервис" Виталий Докунихин.
"Это позволит нам получить долгосрочное и более выгодное финансирование и занять более устойчивое место на рынке буровых подрядчиков. Более того, организационно и технически мы к этому абсолютно готовы. Это и отчетность, и достаточно устойчивый, с поправками на текущую ситуацию на рынке, портфель заказов, и репутация качественного бурового подрядчика. Уже который раз подряд мы занимаем первое место в рейтинге "НОВАТЭКа", - подчеркнул он.
Eriell - международная нефтесервисная группа, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин нефтегазовым компаниям России, Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. Компания была основана в 2004 году. На российском рынке Eriell работает с 2008 года через свою структуру "Эриэлл Нефтегазсервис".
По последним данным, в России основными клиентами Eriell в настоящее время являются "Газпром нефть" и "НОВАТЭК" . Eriell также является ведущим подрядчиком по проектам "ЛУКОЙЛа" в Узбекистане.
Газпромбанку принадлежит 25% акций Eriell, остальные акции группы принадлежат физическим лицам.
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