Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 210 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 850 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 210,061 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 334 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 40 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 380. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 155,886 тыс. человек (+4 226 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 51 тыс. 795 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 034 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 115,991 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков