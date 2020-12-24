Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0746 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.2222

Цена на нефть

23.12 $/bbl   WTI 48.12 1.10 Brent 51.20 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 24.12.2020 17:38

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 210 тыс. человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 850 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 210,061 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 334 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 40 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 380. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 155,886 тыс. человек (+4 226 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 51 тыс. 795 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 034 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 115,991 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 208 тыс. человек, суточный прирост незначительно увеличился Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане за сутки в 1,9 раза превысило количество заразившихся Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 205,5 тыс. человек, суточный прирост снижается Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 199 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 195 тыс. человек, суточный прирост снижается

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]