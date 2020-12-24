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Карабахский конфликт 24.12.2020 18:08

Обвинения в адрес Азербайджана в резолюциях ряда западных стран по Карабаху безосновательны – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными обвинения в адрес Баку, содержащиеся в резолюциях, принятых рядом западных стран после военных действий в Карабахе.

«Пусть страны, принявшие против нас резолюции, откроют глаза и посмотрят. Лицемерные политики, откройте глаза, посмотрите. Ваши парламенты приняли резолюции. Для нас эти резолюции не имеют никакого значения, это кусок бумаги. Но дело в том, что против нас вновь выдвигаются безосновательные обвинения. Посмотрите, депутаты парламента Франции, Бельгии, Нидерландов, что сделали ваши любимые армяне на этих землях? Откройте карту и посмотрите, откройте энциклопедию и посмотрите, частью какой страны являются Зангиланский район, Губадлинский район", - сказал Алиев при посещении Зангиланского и Губадлинского районов, освобожденных от армянской оккупации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, РЕЗОЛЮЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]