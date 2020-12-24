Вакцина от коронавируса "Спутник V" центра им.Гамалеи Минздрава России, как ожидается, будет зарегистрирована в январе в Индии и Объединенных арабских эмиратах, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

"Мы ожидаем в следующем месяце регистрацию в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Индии, и во многих других странах",- сказал Дмитриев на брифинге в четверг.

Как сообщалось, первой из зарубежных стран вакцину "Спутник V" зарегистрировала Белоруссия, а на днях это сделала Аргентина, куда в это четверг самолётом доставили 300 тыс. доз этого препарата.

"Мы считаем, что многие другие государства последуют примеру Аргентины. Мы проводим сейчас клинические испытания в Венесуэле, в Эмиратах, в Индии, закончили в Белоруссии. И мы уже увидим, что уже и в этом месяце и во многих других другие государства также будут регистрировать вакцину "Спутник V"",- сказал Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях должны были принять участие 40 тыс. добровольцев от 18 до 60 лет и 150 добровольцах в возрасте 60+. По поручению президента в РФ началась масштабная вакцинация "Спутником V": с 5 декабря - в Москве, а 15 декабря Минздрав сообщил, что вакцина доставлена во все регионы. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В Москве эти категории пополнили сотрудники МФЦ, сферы услуг, транспорта, торговли и СМИ и продолжают расширяться.

Минздрав России 23 декабря сообщил, что больше не будет набирать добровольцев, ограничившись количеством в более 31 тыс. человек, четверть из которых получили плацебо, так как набранная группа "позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени".

Наблюдение за добровольцами, в том числе за получившими плацебо, продолжится в полном соответствии с протоколом в течение минимум 6 месяцев, расслепление (то есть объявление данных, кто получил плацебо, а кто - вакцину - ИФ) исследования на текущем этапе не планируется.

Дмитриев в этой связи заявлял журналистам, что РФПИ приветствовал решение Минздрава "в связи с доказанной высокой эффективностью вакцины выше 90%".