Фондовый рынок США растет в преддверии рождественских каникул

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг, накануне начала рождественских каникул.

Биржи США в четверг работают до 22:00, в пятницу они будут закрыты.

В среду фондовые индексы США изменились разнонаправленно: индикаторы S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,07% и 0,38% соответственно, в то время как Nasdaq опустился на 0,29%.

С начала недели Dow Jones и S&P 500 незначительно снизились на фоне фиксации прибыли в конце года, отмечает CNBC. Политическая неопределенность также влияла на настроения инвесторов на этой неделе. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "позором" новый пакет экономических стимулов, одобренный Конгрессом. Трамп, в частности, заявил о необходимости повысить прямые выплаты жителям страны до $2000 с $600.

Республиканцы из Палаты представителей США в четверг заблокировали выдвинутый демократами закон, предполагающий увеличение прямых выплат, сообщает MarketWatch.

Между тем Nasdaq может завершить сокращенную неделю в "плюсе". Индикатор в среду зафиксировал внутридневной рекордный максимум.

"Рынки не слишком беспокоятся по поводу критики Трампа в отношении закона о стимулах, потому что формальное вето считается маловероятным, а совместный закон о стимулах и бюджете прошел и Палату представителей, и Сенат с большинством голосов, защищающем его от вето", - отмечает Адам Крисафулли из Vital Knowledge.

По его словам, даже если Трамп наложит вето, Джо Байден, который вступит в должность президента в январе, может подписать закон.

Тем временем инвесторы внимательно следят за темпами вакцинации от коронавируса в США. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что уже более 1 млн жителей страны вакцинированы от COVID-19. Цель правительства - вакцинировать 20 млн человек до конца текущего года.

Акции Nikola Corp. в четверг дешевеют на 3,8%. Накануне они упали в цене на 10,7% на сообщении об отмене заказа Republic Services, занимающейся сбором и утилизацией отходов, на 2500 электрогрузовиков Nikola. По информации The Wall Street Journal, Nikola было необходимо разработать совершенно новую модель грузовика в рамках этого партнерства.

Котировки бумаг Square Inc.снижаются на 3%. Платежная компания, возглавляемая генеральным директором Twitter Inc.Джеком Дорси, вступила в переговоры о приобретении музыкального сервиса Tidal, владельцем которого является известный американский рэпер Jay-Z, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Цена акций Alibaba Group Holding Ltd.падает на 11,7%. Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении онлайн-ритейлера, который подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности, сообщает агентство "Синьхуа".

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:44 поднялся на 39,13 пункта (0,13%) и составил 30168,96 пункта.

Standard & Poors 500 вырос на 9,21 пункта (0,25%) - до 3699,22 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 58,1 пункта (0,45%) и составил 12829,22 пункта.